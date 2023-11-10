Синоптики предупредили Кубань о резком ухудшении погоды

В Краснодарском крае резко ухудшится погода: в регион придут дожди, снег и сильный ветер. Столбики термометров днем в среду и четверг будут подниматься до +11 и +3 градусов соответственно.

Синоптики предупредили гостей и жителей Кубани о резком ухудшении погоды. Дождь и мокрый снег в сопровождении сильного ветра обрушатся на регион в среду и четверг.

«На территории Краснодарского края в период с 22 по 23 ноября ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега в сочетании с сильным ветром - порывами до 23 м/с»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник

Кроме того, в прогнозе говорится о риске подъема рек у Черноморского побережья. Столбики термометров в Краснодаре днем 22 ноября поднимутся до +11 градусов, в четверг похолодает до +3 градусов.