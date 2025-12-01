Антон Силуанов: курс доллара к рублю расти не будет

В будущем году курс рубля может остаться в текущем диапазоне, считает Силуанов. Он назвал установившийся курс сбалансированным.

Курс рубля, наблюдаемый в настоящее время, может сохраниться в будущем, такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля - он может и сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса"

– Антон Силуанов

Необходимо учиться жить и работать при том курсе, который установился, добавил глава российского Минфина в эфире Радио РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

Отметим, что глава ВТБ Андрей Костин 1 декабря заявил, что нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет страны, ни экспортеров.