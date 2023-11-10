Сильный ветер помешал открытию сезона на "Эльбрусе"

На горнолыжном курорте "Эльбрус" закрыли подъемники и лыжную трассу из-за сильного ветра. Старт сезона перенесен до улучшения погодных условий.

Сегодня на горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии должен был стартовать зимний сезон, но погода внесла свои коррективы. Из-за усиления ветра администрации курорта пришлось закрыть канатную дорогу и трассу для лыжников. Информация о временном закрытии туристического объекта опубликована в telegram-канале курорта.

Отмечается, что закрыты трасса и канатная дорога по маршруту "Мир-Гарабаши".

В telegram-канале курорта уточнила, что ветер на верхней точке канатной дороги, которая расположена на высоте 3847 метров, достигает свыше 20 метров в секунду.

Ранее администрация горнолыжного курорта заявляла, что планирует дать старт горнолыжному сезону сегодня 21 ноября. Рано утром горнолыжная трасса была открыта. Позднее ее пришлось закрыть