Северному Кавказу угрожают лавины

В течение двух дней Северный Кавказ будет охвачен непогодой, из-за чего в регионе было объявлено о лавинной опасности в горных районах.

В горных районах Северной Осетии и КЧР сегодня будут идти мокрый снег и дождь. В связи с этим МЧС региона объявило о возможном сходе лавин. Информация об этом была опубликована на странице ведомства.

"В течение суток 9 и 10 января в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарской Республики местами ожидается очень сильный южный ветер 30 м/с., 9 января местами <…> сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, очень сильного снега"

– МЧС региона

Из-за возможного схода лавин было объявлено штормовое предупреждение.

Также отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут привести к авариям на линиях электропередач, могут быть повреждены дома и транспортная инфраструктура.

Ставрополье также ожидает мокрый снег и усиление ветра до 20 метров в секунду. Все это поспособствует появлению гололеда на дорогах.

В Ингушетии и Дагестане также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.