"Север-Юг" стал ключевым инфраструктурным проектом России

Проект МТК "Север-Юг" находится в приоритете, активно идут работы по развитию портовой инфраструктуры и дноуглублению, идет сотрудничество со странами Каспия. Всего в рамках международного коридора реализуется свыше 100 проектов, рассказал глава Минэкономразвития России.

Развитие Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" относится к числу приоритетных проектов для правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"В рамках коридора "Север-Юг" реализуется более 100 конкретных проектов. Это наш стратегический приоритет, который кардинально усилит транзитный потенциал страны и укрепит торговые связи с государствами Ближнего Востока, Центральной Азии и Индийского океана. Российская сторона делает все необходимое для этого"

– Максим Решетников

Министр подчеркнул, что проект "Север-Юг" в полном объеме и в первоочередном порядке получает финансовое обеспечение.

В рамках проекта особое внимание уделяется Транскаспийскому маршруту –модернизируются порты, проводятся работы по углублению дна.

"Развитие проекта "Север-Юг" является одним из приоритетов в работе правительства Российской Федерации. Поэтому ведется большой объем дноуглубительных работ на Каспии, в том числе дноуглубление на подходах к Махачкале. У нас строится новый порт Оля в Астраханской области… идет большая работа по углублению Волго-Каспийского канала"

– Максим Решетников

Министр добавил, что параллельно с этим организуются сквозные сервисы, в том числе прямое паромное и контейнерное сообщение с портами Ирана на Каспии.

В рамках сотрудничества на Каспии, продолжил он, свои проекты развивают Азербайджан – порт Алят, и Казахстан – порты Актау и Курык. В планах совместная работа с Азербайджаном по строительству танкеров класса "река-море", добавил министр. По словам Решетникова, это перспективные проекты, к которым могли бы подключиться иностранные компании.

"Здесь у нас идет большое развитие. Дополнительный толчок, я уверен, придаст этому развитию зона свободной торговли с Ираном, которая у нас заработала, по сути, с этого года. Вряд ли мы уже раскрыли весь потенциал нашей торговли"

– Максим Решетников