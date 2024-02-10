Вестник Кавказа

Шесть детей отравились газом в Армении 

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате отравления газом в столице Армении пострадали дети из трех семей. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое, но медикам удалось стабилизировать его. 

Накануне в Ереване произошло отравление угарным газом шестерых детей из трех семей. Об этом сообщают армянские СМИ. 

Всех пострадавших отвезли в больницу "Мурацан". Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. 

В медучреждении отметили, что детям оказывают всю необходимую помощь. В скором времени их планируют отпустить домой. 
 

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