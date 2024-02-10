Шесть детей отравились газом в Армении 

В результате отравления газом в столице Армении пострадали дети из трех семей. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое, но медикам удалось стабилизировать его.

Накануне в Ереване произошло отравление угарным газом шестерых детей из трех семей. Об этом сообщают армянские СМИ.

Всех пострадавших отвезли в больницу "Мурацан". Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В медучреждении отметили, что детям оказывают всю необходимую помощь. В скором времени их планируют отпустить домой.

