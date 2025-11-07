Сенат США определился с бюджетом страны

Сенат США большинством голосов проголосовал за бюджет, который позволит положить конец затянувшемуся шатдауну – вскоре законопроект поступит в Палату представителей, а затем – на подпись президенту.

Сенаторы в США минувшей ночью в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, а значит, в скором времени завершится самый длинный в истории страны шатдаун.

Как следует из результатов голосования, за финансовый документ проголосовало большинство - 60 против 40, ровно столько голосов требуется, чтобы получить одобрение бюджета, передает РИА Новости.

Ранее в ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за начало обсуждения законопроекта о бюджете страны. Теперь одобренный законопроект будет возвращен в нижнюю палату – Палату представителей. Кроме того, свою подпись под документов должен будет поставить президент Дональд Трамп.

В поддержку законопроекта проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец проголосовал против, уточнила пресс-служба сената.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что его однопартийцы работают над законопроектом, который больше не позволит останавливать работу правительства.

"Мы пытаемся внести законопроект, в соответствии с которым прекращение работы правительства больше не произойдет. Нельзя просто так остановить работу правительства, потому что мы пытаемся пересмотреть условия"

- Дональд Трамп

Ранее мы писали о том, что на окончательное согласование государственного бюджета страны может уйти еще несколько дней.