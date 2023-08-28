Семеро в больнице: Mercedes врезался в остановку в Алматы

Резкий поворот привел к аварии в Алматы. В результате пострадали 7 человек. Они находятся в больнице.
Семь человек пострадали после того, как в автобусную остановку в Алматы врезался автомобиль.
В департаменте полиции города установили, что водитель Mercedes ехал в южном направлении, когда при повороте на проспект Райымбека, потерял управление авто и врезался в остановку.
"В результате данного ДТП пострадали 7 человек, находившиеся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города"
– департамент полиции
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.