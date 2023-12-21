Семья сгорела при пожаре в Волгоградской области

Три человека, двое из которых дети, погибли в результате пожара в Волгоградской области. По факту возбуждено уголовное дело.

В результате пожара, разгоревшегося в частном домовладении в Волгоградской области, погибла женщина. Также погибли ее двое детей. Всего в доме проживало шесть человек. Один ребенок госпитализирован, он отравился продуктами горениями. Также известно, что отец семейства и еще один ребенок не пострадали, так как в момент возгорания находились в другом месте.

«В 00:02 мск в Калачевском районе при пожаре в частном доме (горел по всей площади) обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок в тяжелом состоянии - госпитализирован. Погибшие: женщина 34 лет, мальчик 6 лет и годовалая девочка»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что к настоящему времени пожарным удалось справиться с огнем.

Согласно предварительной причине, возгорание спровоцировало короткое замыкание. По факту возбуждено уголовное дело.