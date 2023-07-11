Секреты полезной каши: какой должна быть каша для сердечника?

Каша входит в ежедневный рацион практически каждого человека. Рецептов приготовления каш множество, однако есть общие принципы, соблюдая которые, можно сделать кашу полезной, причем не только для абсолютно здоровых людей, но и у тех, кто регулярно посещает кардиолога.
О том, как сделать кашу безопасной для сердечника, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян.
Не добавлять сливочное масло
Врач напомнил, что сливочное масло содержит много холестерина, так что для людей с больным сердцем оно едва ли подходит как приправа к каше.
Как альтернативу можно использовать масло растительное - но в небольшом количестве.
Не солить
Пациентам кардиолога, указал Шехян, необходимо снизить потребление соли, а еще лучше - вовсе исключить ее из рациона.
В качестве вкусовых добавок соль вполне способны заменить кунжут или зелень.
Есть кашу как самостоятельное блюдо.
Как правило, кашу готовят на гарнир - между тем, уверен врач, она может быть самостоятельным блюдом, пишет "Доктор Питер".
Как минимум, не стоит есть кашу с жареным или жирным мясом, полезнее готовить его на пару. А в идеале каша может стать самостоятельным блюдом.
Замачивать крупу вместо варки
Шехян уверен, что самой полезной будет каша без термической обработки, разрушающей полезные вещества.
Достаточно распространенный рецепт - замочить на ночь гречневую кашу в кипятке или в кефире, лучше обезжиренном.