Секреты полезной каши: какой должна быть каша для сердечника?

Опубликовано: 4:09, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каша - одно из самых любимых блюд для многих людей. Однако, если ее неправильно приготовить, она может принести вред здоровью, особенно если с ним и так есть проблемы. Какую кашу можно есть при больном сердце?

Каша входит в ежедневный рацион практически каждого человека. Рецептов приготовления каш множество, однако есть общие принципы, соблюдая которые, можно сделать кашу полезной, причем не только для абсолютно здоровых людей, но и у тех, кто регулярно посещает кардиолога.

О том, как сделать кашу безопасной для сердечника, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян.

Не добавлять сливочное масло

Врач напомнил, что сливочное масло содержит много холестерина, так что для людей с больным сердцем оно едва ли подходит как приправа к каше.

Как альтернативу можно использовать масло растительное - но в небольшом количестве.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не солить

Пациентам кардиолога, указал Шехян, необходимо снизить потребление соли, а еще лучше - вовсе исключить ее из рациона.

В качестве вкусовых добавок соль вполне способны заменить кунжут или зелень.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть кашу как самостоятельное блюдо.

Как правило, кашу готовят на гарнир - между тем, уверен врач, она может быть самостоятельным блюдом, пишет "Доктор Питер".

Как минимум, не стоит есть кашу с жареным или жирным мясом, полезнее готовить его на пару. А в идеале каша может стать самостоятельным блюдом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замачивать крупу вместо варки

Шехян уверен, что самой полезной будет каша без термической обработки, разрушающей полезные вещества.

Достаточно распространенный рецепт - замочить на ночь гречневую кашу в кипятке или в кефире, лучше обезжиренном.