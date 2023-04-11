Сейсмолог предупредила об опасности на Рикотском перевале

Главная опасность на перевале Рикоти заключается в том, что у специалистов недостаточно данных по сейсмологической ситуации на данной геолокации. Ранее сообщалось, что на перевале произошел оползень.
Руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Грузии Тея Годоладзе заявила о том, что сейсмическая опасность на перевале Рикоти не изучена.
Ранее сообщалось о закрытии перевала в связи с возникшей угрозой схода оползня.
В настоящее время на месте действует специальный режим для автомобилей.
«Одним словом, на трассе Рикоти сейсмоопасность не оценена. Опять же, "перепет" обзор нашего работы 24-летней давности. Это должно прекратиться, иначе мы окажемся в очень тяжелой ситуации» – сообщила она.
Далее Годоладзе сообщила о том, что в настоящее время готовится заключение о причине оползневых процессов и разрабатываются меры по предотвращению подобных ЧП.