Вестник Кавказа

Саудовская Аравия увеличит стоимость нефти для Европы и Азии

Саудовская Аравия увеличит стоимость нефти для Европы и Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саудовская Аравия в августе повысит цены на нефть для Азии и Европы. Стоимость всех сортов нефти для Европы вырастет на $1,4 за баррель.

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила об увеличении стоимости нефти для азиатских и европейских покупателей в августе текущего года.

Как сообщает пресс-служба организации, поставляемый в Азию главный сорт нефти Arab Light для потребителей подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца.

Уточняется, что указанная марка нефти будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Стоит добавить, что стоимость всех сортов нефти для Европейского континента увеличится на $1,4 за баррель.

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