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Санитарная служба: пить воду из крана запрещено в районе Абхазии

Санитарная служба: пить воду из крана запрещено в районе Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санврачи крайне не рекомендуют употребление сырой воды в Гагрском районе Абхазии. Также медики просят не купаться в море.

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии предупредила о том, что пить воду непосредственно из-под крана нельзя. Это связано с загрязнениями водоемов после прошедших в республике проливных дождей.

«В воду из-за ливней могла попасть грязь. Воду необходимо отстаивать, затем кипятить, либо использовать бутилированную»

– СЭС

Кроме того, санитарные врачи просят отказаться от купания в море.

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