Санитарная служба: пить воду из крана запрещено в районе Абхазии

Опубликовано: 12:49, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санврачи крайне не рекомендуют употребление сырой воды в Гагрском районе Абхазии. Также медики просят не купаться в море.

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии предупредила о том, что пить воду непосредственно из-под крана нельзя. Это связано с загрязнениями водоемов после прошедших в республике проливных дождей.

«В воду из-за ливней могла попасть грязь. Воду необходимо отстаивать, затем кипятить, либо использовать бутилированную»

– СЭС

Кроме того, санитарные врачи просят отказаться от купания в море.