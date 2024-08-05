Вестник Кавказа

Самый жаркий день в истории - Москвы установила рекорд 22 июля

Самый жаркий день в истории - Москвы установила рекорд 22 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Это лето войдет в историю как аномально жаркое, а пик жары в Москве пришелся на 22-23 июля. О новом рекорде рассказал Вильфанд.

В июле москвичи пережили самый жаркий в истории наблюдений день, температура значительно превысила 30 градусов, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"В июле был отмечен самый жаркий день за весь период инструментальных наблюдений, на текущий момент идет дискуссия насчет 22 или 23 июля. По данным "Коперникуса", самым жарким было 22 июля, самым жарким за весь период наблюдений, независимо от июля или какого-то другого месяца"

– Вильфанд

Беспрецедентно жаркая погода стояла в столичном регионе почти весь месяц. В августе температура в Москве вернулась к многолетней норме, сегодня в городе максимальная температура составит 22-23 градуса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
580 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополь попал на вершину рейтинга по доступности новостроек

Ставрополь попал на вершину рейтинга по доступности новостроек

«Победа» станет чаще летать в Даламан из Москвы

«Победа» станет чаще летать в Даламан из Москвы

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

&quot;Ахмат&quot; сыграл на выезде вничью со &quot;Спартаком&quot;

"Ахмат" сыграл на выезде вничью со "Спартаком"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы