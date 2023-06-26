"Самшитовая роща" в Абхазии перешла в управление СГБ - что изменится?

Опубликовано: 16:44, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знаменитый пансионат "Самшитовая роща" в Пицунде перешел в июне в управление Службы государственной безопасности Абхазии. Изменится ли что-то для туристов? Ответа на этот вопрос пока нет ни у представителей турсферы, ни у арендатора объекта.

"Самшитовая роща" в Абхазии переведена в управление республиканской Службы государственной безопасности. При этом санаторий находится в долгосрочной аренде и является прибыльным бизнесом.

"Самшитовая роща" - одна из визитных карточек Абхазии, этот пансионат был построен в Пицунде в 1990 году и по сей день остается одним из самых комфортных мест размещения на курорте.

На территории, утопающей в зелени, разместились бассейны, тренажерный зал, сауны, лечебно-диагностический комплекс, панорамный ресторан.

"Самшитовая роща"

Крупный 10-этажный санаторий построила в Абхазии турецкая компания. Заказчиком выступал КГБ СССР, подрядчиком - "Интурист". Первыми, кто отдохнул в санатории были чернобыльцы, так начиналась история известного пансионата.

Сейчас объект до 2039 года находится в аренде. В Абхазском союзе туризма считают, что передача санатория даст СГБ Абхазии дополнительный доход. Действующий долгосрочный контракт с арендатором "Самшитовой рощи" теоретически может быть расторгнут, хотя он может оказаться выгоден новому управлению.

Согласно официальной версии, передача управления произведена для того, чтобы сотрудники СГБ могли отдыхать в "Самшитовой роще".

Сегодня ночь в санатории стоит около 6,5 тыс рублей, одновременно в "Самшитовой роще" может отдыхать до 750 гостей. Чем обернется для санатория в Пицунде передача СГБ, покажет время.