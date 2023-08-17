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Самолеты стали чаще летать из Сочи в Ереван

Самолеты стали чаще летать из Сочи в Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Три дополнительных рейса в неделю между Сочи и Ереваном включила в расписание «Россия». Два из них будут выполняться в будни, один - в субботу.

Авиарейсов по маршруту Сочи-Ереван с сегодняшнего дня стало больше, расписание расширяет компания «Россия».

Всего в неделю лайнеры авиаперевозчика будут летать между городами десять раз, дополнительные рейсы установлены на вторник, четверг, субботу. По вторникам из Сочи вылет в 16.35, в обратном направлении - в 20.00. Другие дополнительные рейсы будут выполняться из Сочи в 20.00, в Сочи - в 23.35, рассказали в сочинском аэропорту.

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