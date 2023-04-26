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Самолеты с портретом Расула Гамзатова облетят весь мир

Самолеты с портретом Расула Гамзатова облетят весь мир
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолеты с изображением Расула Гамзатова прибыли из Ирана в Дагестан. Делегация из ИРИ увезет из Дагестана бюст дагестанского поэта в Тегеран.

В Дагестане приземлились самолеты с делегацией из Ирана, на транспортах был изображен народный поэт республики Расул Гамзатов.

Как сообщил глава иранского авиаперевозчика Private joint stock company Джавад Раджаби на встрече с главой правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, компания планирует летать по миру на самолетах с портретами великого культурного деятеля.

Также делегация возьмет с собой из Дагестана бюст с изображением Гамзатова. В свою очередь, Абдулмуслимов пообещал помочь с решением данного вопроса.

Напомним, в этом году в России празднуется 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова.

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