Самолет из США пересек границу России

В среду утром российскую границу пересек самолет из США. На воздушном судне может находиться спецпосланник Уиткофф.

Утром 6 августа около 06.00 самолет из США того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, пересек границу РФ.

Ранее сообщалось, что в середине этой недели Уиткофф планируется побывать в Москве и провести ряд встреч.

Самолет Bombardier Global 7500 прибывает из Флориды, следует из данных сервиса Flightradar24.

По данным Reuters спецпосланник "будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России".

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в РФ в середине недели, а в конце недели допустил принятие решения по новым санкциям против РФ и ее партнеров.