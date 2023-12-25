Самолет из Сияня в Стамбул экстренно сел в Баку

Самолет американского авиаперевозчика, следовавший из Сияня в Стамбул, сел в Баку. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани.
Борт авиакомпании National Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Сиянь-Стамбул, экстренно сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Стало известно, что посадка была осуществлена по технической причине.
«Самолет американского авиаперевозчика благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 07:23 по местному времени»
– пресс-служба воздушной гавани.
Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Специалисты аэропорта приступили к устранению технической неисправности.
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