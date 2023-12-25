Вестник Кавказа

Самолет из Сияня в Стамбул экстренно сел в Баку

Самолет из Сияня в Стамбул экстренно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет американского авиаперевозчика, следовавший из Сияня в Стамбул, сел в Баку. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

Борт авиакомпании National Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Сиянь-Стамбул, экстренно сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Стало известно, что посадка была осуществлена по технической причине.

«Самолет американского авиаперевозчика благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 07:23 по местному времени»

– пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Специалисты аэропорта приступили к устранению технической неисправности.

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