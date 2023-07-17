С конца июля самолеты из Ставрополя в Москву начнут летать чаще

Опубликовано: 12:50, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце текущего месяца группа компаний "Аэрофлот" нарастит количество рейсов по маршруту Ставрополь-Москва. Таким образом, ежедневно будет выполняться шесть перелетов по данному направлению.

В конце текущего месяца группа "Аэрофлот" добавит еще один рейс из Ставрополя в Москву. Об этом информирует в понедельник международный аэропорт "Ставрополя".

"Группа "Аэрофлот" добавляет еще один ежедневный рейс в Шереметьево уже с 29 июля", - пресс-служба воздушной гавани.

Дополнительный рейс взяла на себя авиакомпания "Россия". Полеты будут совершаться на самолетах Superjet 100 ежедневно в 11:05.

Таким образом, каждый день из столицы Ставропольского края в столицу России будет выполняться шесть рейсов. Самолеты "Аэрофлота" будут летать по данному направлению три раза в день, "России" – два раза, "Победы" – один раз.