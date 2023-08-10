Руководитель Ставрополья пообщается с народом

Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей Ставропольского края в ходе прямой линии, которая пройдет 16 августа.
Руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей региона во время прямой линии, сказано в сообщении его телеграм-канала.
"Встречаемся в 18:00 на моих личных страницах - в Телеграме, ВКонтакте и в Одноклассниках"
- Владимир Владимиров
Жители края уже приступили к написанию вопросов в комментариях под новостью. Губернатор постарается не оставить без ответа ни одного гражданина.
Стоит добавить, что глава региона выйдет в эфир 16 августа.