Вестник Кавказа

Рухнувший дом внес коррективы в работу транспорта в Тбилиси

Рухнувший дом внес коррективы в работу транспорта в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд ограничений ввели в грузинской столице после обрушения дома. Часть автобусов временно начали ездить по новым маршрутам.

В Тбилиси начали действовать временные ограничения на движение транспорта. Об этом информирует мэрия города.

Согласно сообщению, движение автобусов ограничено в районе Надзаладеви, где обрушился пол второго этажа дома.

"В настоящее время 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты. В частности, автобусы №323, 317 и 370 будут следовать в направлении улицы Торнике Эристави, а затем соединятся с привокзальной площадью через проспект Церетели"

– мэрия грузинской столицы

Кроме того, автобус №323 будет ездить от привокзальной площади в направлении улицы Георгия Читая.

Напомним, накануне в одном из жилых домов Тбилиси рухнул пол, в результате чего пострадали два человек. На первом этаже пострадавшего здания расположена аптека, в ней проводился ремонт.

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