Рухнувший дом внес коррективы в работу транспорта в Тбилиси

В Тбилиси начали действовать временные ограничения на движение транспорта. Об этом информирует мэрия города.
Согласно сообщению, движение автобусов ограничено в районе Надзаладеви, где обрушился пол второго этажа дома.
"В настоящее время 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты. В частности, автобусы №323, 317 и 370 будут следовать в направлении улицы Торнике Эристави, а затем соединятся с привокзальной площадью через проспект Церетели"
– мэрия грузинской столицы
Кроме того, автобус №323 будет ездить от привокзальной площади в направлении улицы Георгия Читая.
Напомним, накануне в одном из жилых домов Тбилиси рухнул пол, в результате чего пострадали два человек. На первом этаже пострадавшего здания расположена аптека, в ней проводился ремонт.