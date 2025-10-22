Вестник Кавказа

Рубио высказался о будущем Газы после урегулирования конфликта

© Фото: соцсети Марко Рубио
Вашингтон снова подчеркнул, что будущее Газы не будет связано с ХАМАС. Палестинские структуры в ходе встречи в Каире поддержали передачу власти в руки временно комиссии.

В США не рассматривают участие ХАМАС в управлении сектором Газа в будущем. По словам госсекретаря Марко Рубио, палестинские радикалы, а также Агентство ООН по делам палестинских беженцев не должны присутствовать в структурах власти. 

Как отметил глава американской дипломатии, в секторе Газа должны быть созданы международные стабилизационные силы, состав которых сейчас обсуждается с властями Израиля. По словам Рубио, в состав сил должны войти государства, которые устраивают официальный Тель-Авив. 

В ходе состоявшейся в Каире встречи палестинские фракции поддержали идею передачи власти в секторе Газа временной комиссии 

"Участники встречи согласились с передачей управления сектором Газа временной комиссии, состоящей из местных технократов, для налаживания повседневной жизни в послевоенный период при взаимодействии с дружественными арабскими странами и международными организациями"

– заявление участников межпалестинской встречи

