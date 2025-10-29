Вестник Кавказа

Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал радикалов сложить оружие

© Фото: соцсети Марко Рубио
Марко Рубио обвинил ХАМАС в краже гуманитарной помощи, которая поставляется в Газу. Он также призвал палестинских радикалов сложить оружие.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о причастности ХАМАС к краже гуманитарной помощи. По словам Рубио, палестинские радикалы должны прекратить грабежи и согласиться на демилитаризацию. 

 "ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда - ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским"

– Марко Рубио 

Ранее Рубио заявил, что будущее палестинского анклава не должно быть связано с ХАМАС.

Напомним, что второй этап мирного плана лидера США Дональда Трамп предполагает разоружение палестинских радикалов.

