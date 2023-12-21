Рождественская ярмарка открылась в Краснодаре

С 26 декабря по 8 января в Краснодаре будет работать Рождественская ярмарка. Найти ее можно на Пушкинской площади.

В столице Краснодарского края начала работать Рождественская ярмарка.

Она ждет гостей с 10.00 до 22.00 каждый день до 8 января. Торговые ряды предлагают попробовать на месте различные блюда и горячие напитки, приобрести домой сладости и мясные деликатесы, вино местных производителей. Также на площади есть сувенирные лавки.

На ярмарке организована новогодняя фотозона и построена резиденция Деда Мороза.

Отметим, что сегодня в Краснодаре можно успеть посетить «Кубанскую ярмарку» в «Экспограде-Юг», где свою продукцию представляют фермеры.