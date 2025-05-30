Растущая экономика показывает, что значит действовать в интересах Грузии. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Рост экономики Грузии показывает, что значит действовать в интересах страны, заявил спикер республики Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что заслуга правящей "Грузинской мечты" в том, что та обеспечила Грузии экономический рост в 8,8%. В это время рост в ЕС близок к нулю.

"Поэтому каждый должен посмотреть на свою ответственность. Действия некоторых европейских лидеров приводят к тому, что их экономический рост около нуля, а наши действия показывают, что значит действовать в интересах страны"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что согласно прогнозу Азиатского банка развития, в 2025 году ВВП Грузии вырастет на 6%.