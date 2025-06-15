Российско-американская встреча по устранению раздражителей отменена – Захарова

Встреча представителей РФ и США, на которой должна была идти речь о раздражителях в двусторонних отношениях, не состоится, рассказала Мария Захарова.

Очередная российско-американская встреча, которая была призвана устранить раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона, не будет проводиться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, предполагалось, что в ходе этих консультаций стороны обсудят пути нормализации работы диппредставительств в обеих странах.

Официальный представитель МИД также уточнила, что мероприятие было отменено по инициативе Вашингтона.

"Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной"

– Мария Захарова