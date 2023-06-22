Опубликовано: 15:25, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круизное судно "Князь Владимир" пришвартуется завтра в абхазском порту. Лайнер проводит пятидневное круизное путешествие и пробудет в Сухуми 3 дня.

Российское круизное судно "Князь Владимир" пришвартуется в Абхазии 23 июня в пробном режиме. Порт Сухума встретит лайнер в 8 утра по местному времени.

"Князь Владимир" в этом году будет отправляться из Сочи в Сухум. В порту абхазского города судно простоит три дня. Само путешествие на лайнере будет длиться 5 дней.

Стоит добавить, что корабль планирует совершить 11 морских рейсов с 29 июня по 11 сентября.