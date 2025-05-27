Российские власти поддержат кавказских поставщиков электроэнергии

Глава правительства РФ поручил профильным ведомствам выработать меры поддержки для поставщиков электричества в Северо-Кавказском федеральном округе – этого требует активное развитие региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), по итогам которого он поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии, сообщила пресс-служба правительства.

"Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО"

- Михаил Мишустин

Необходимость развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе вызвана значительным ростом инвестиций в регион, которые при сохранении текущего темпа в течение следующих 10 лет могут составить свыше 10 трлн рублей, отметил глава правительства, передает ТАСС.

Сейчас ПАО "Россети Северный Кавказ" и управляемые им компании снабжают электроэнергией территорию в 170,4 тыс кв км, на которой проживают более 10 млн человек, в их ведении находятся 32747 подстанций и 141519 км ЛЭП.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалистам северокавказского подразделения крупнейшей российской энергетической компании предстоит серьезная работа – до конца текущего 2025 года привести в порядок 3,8 тыс км ЛЭП региона, и самая большая работа предстоит дагестанским энергетикам – в самом нестабильном в плане энергоснабжения регионе – им предстоит привести в порядок более 1,4 тыс км ЛЭП. В КБР энергетики отремонтируют 277 км ЛЭП, в Северной Осетии - 234 км, в КЧР – 229 км, в Чечне - 222 км, а в Ингушетии - 66 км линий.