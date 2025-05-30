Российские туроператоры лишились 200 млн рублей на фоне ситуации в Иране

Из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана туроператоры в РФ потеряли около 200 млн рублей лишь за четыре дня (13-16 июня). Такие цифры привели в АТОР.

Глава АТОР Мая Ломидзе рассказала об ущербе, который понесли российские туроператоры из-за конфликта между Израилем и Ираном. По ее словам, он превысил 200 млн рублей за период с 13 по 16 июня.

"Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей"

- Мая Ломидзе

В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ она подчеркнула, что атака Израиля на Иран отразилась на рейсах, которые проходили над странами, закрывшими воздушное пространство. Эта ситуация затронула тысячи россиян, которые проводили или хотели провести отдых в ОАЭ или использовали их в качестве транзита.

Решение всех проблем, по словам Ломидзе, легло на плечи туроператоров.

Напомним, что сегодня произошел еще один виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как ВВС США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Ирана.