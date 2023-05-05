Российская авиакомпания соединила Москву и Баку

Опубликовано: 11:18, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчик Red Wings запустил прямые рейсы из Москвы в Баку. Первый самолет компании приземлился в аэропорту Гейдар Алиев сегодня, пассажирам вручили памятные подарки.

Российский авиаперевозчик Red Wings совершился сегодня посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, сообщает пресс-служба компании.

Как заявил гендиректор RW Евгений Солодилин, этим рейсом компания сделала большой шаг в развитии маршрутной сети и расширении географии. По его словам, перевозчик и далее будет обеспечивать пассажиров высоким уровнем комфорта и безопасности. Он выразил надежду, что полеты из Москвы в Баку и обратно поспособствуют развитию бизнеса и туризма в России и Азербайджане.

В пресс-службе отметили, что дебютантам рейсов Москва-Баку и Баку-Москва вручили памятные подарки от Red Wings. В компании уверены, что граждане обеих стран чаще будут пользоваться услугами авиаперевозчика.

Стоит добавить, что полеты из Москвы в Баку будут совершаться по четвергам и воскресеньям, а в обратную сторону – по понедельникам и пятницам. Время пути будет составлять 3,5 часа.