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Российская авиакомпания соединила Москву и Баку

Российская авиакомпания соединила Москву и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиаперевозчик Red Wings запустил прямые рейсы из Москвы в Баку. Первый самолет компании приземлился в аэропорту Гейдар Алиев сегодня, пассажирам вручили памятные подарки.

Российский авиаперевозчик Red Wings совершился сегодня посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, сообщает пресс-служба компании.

Как заявил гендиректор RW Евгений Солодилин, этим рейсом компания сделала большой шаг в развитии маршрутной сети и расширении географии. По его словам, перевозчик и далее будет обеспечивать пассажиров высоким уровнем комфорта и безопасности. Он выразил надежду, что полеты из Москвы в Баку и обратно поспособствуют развитию бизнеса и туризма в России и Азербайджане.

В пресс-службе отметили, что дебютантам рейсов Москва-Баку и Баку-Москва вручили памятные подарки от Red Wings. В компании уверены, что граждане обеих стран чаще будут пользоваться услугами авиаперевозчика.

Стоит добавить, что полеты из Москвы в Баку будут совершаться по четвергам и воскресеньям, а в обратную сторону – по понедельникам и пятницам. Время пути будет составлять 3,5 часа.

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