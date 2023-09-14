Россияне устремились в Израиль на отдых

Опубликовано: 12:47, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Количество российских туристов в Израиле увеличилось. С начала года в Израиле отдохнули более 130 тыс граждан России, это на 63% больше, чем в прошлом году.

Россияне стали чаще выбирать Израиль для отдыха и уже вошли в четверку по турпотоку в эту страну, сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля.

Так, с начала года в Израиле отдохнули свыше 130 тыс россиян, что на 68% больше, чем в прошлом году. При этом данный показатель на 32% меньше, чем в допандемийном 2019-м.

Больше всего с начала 2023 года в Израиль прибыло граждан США - 712 тыс человек. Далее идут Франция (183 тыс человек) и Великобритания (152 тыс человек).

Всего с января по август в Израиле побывало порядка 2,5 млн иностранцев - на 69% больше, чем в 2022 году, но на 13% меньше показателей 2019 года.