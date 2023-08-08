Опубликовано: 9:56, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свыше 60% россиян в 2023 году сокращают свои отпускные расходы. Чаще всего экономить туристы предпочитают на жилье, шоппинге и сувенирах.

Граждане России в этом году в большинстве своем включают режим экономии на время отпуска.

"Выяснилось, что 61% участников ... стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году"

– исследование сервиса "Зарплата.ру"

На чем туристы экономят в отпуске? Чаще всего на жилье - 23%, шоппинге - 21%, сувенирах - 15%. Также сократить россияне стараются транспортные расходы, траты на развлечения и экскурсии на отдыхе, экономят на питании и мобильной связи.

В 2022 году путешественники реже экономили на шоппинге, чаще - на билетах до места отдыха.

В опросе сервиса поучаствовали 2450 работающих россиян 25-55 лет, передает РИА Новости.