Свыше 60% россиян в 2023 году сокращают свои отпускные расходы. Чаще всего экономить туристы предпочитают на жилье, шоппинге и сувенирах.
Граждане России в этом году в большинстве своем включают режим экономии на время отпуска.
"Выяснилось, что 61% участников ... стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году"
– исследование сервиса "Зарплата.ру"
На чем туристы экономят в отпуске? Чаще всего на жилье - 23%, шоппинге - 21%, сувенирах - 15%. Также сократить россияне стараются транспортные расходы, траты на развлечения и экскурсии на отдыхе, экономят на питании и мобильной связи.
В 2022 году путешественники реже экономили на шоппинге, чаще - на билетах до места отдыха.
В опросе сервиса поучаствовали 2450 работающих россиян 25-55 лет, передает РИА Новости.