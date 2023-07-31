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Россияне стали главными туристами в Турции за полгода

Отдыхающий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Высокие цены на отдых в Турции не помешали турпотоку из России стать лидирующим. За полгода Турцию посетили свыше 2,6 млн российских туристов.

Россияне стали главными иностранными гостями Турции за первые шесть месяцев текущего года.

Поток отдыхающих из России превысил 2,6 млн человек, информирует Минтуризма Турции. В прошлом году за первое полугодие в Турции побывало в 1,8 раза меньше россиян, чем с начала 2023 года.

В список стран - основных поставщиков туристов в Турцию вошли также:

  • Германия - 2,27 млн человек,
  • Великобритания - 1,5 млн человек,
  • Болгария - 1,3 млн человек,
  • Иран - 1 млн человек.

Всего с начала года в Турцию прибыло на 16,5% больше иностранцев, чем за тот же период прошлого года. Шесть месяцев 2023 года дали стране 19,6 млн туристов.

Турция может отказаться от &quot;все включено&quot;

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