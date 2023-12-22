Россияне с детьми присматриваются к отдыху в Абхазии

Стоит ли отдыхать в Абхазии с ребенком? Утвердительно на этот вопрос ответили 16% россиян.

В качестве главных туристических направлений для отдыха с детьми по-прежнему остаются российские курорты, Турция и Египет – 88%, 53% и 22% соответственно. Абхазию выбрали 16% опрошенных. Опрос проводился обществом «Росгосстрах» и сообществом туроператоров «Большая Страна».

По словам респондентов, главный параметр, на который ориентируются родители при выборе курорта – это безопасность, также важно наличие бассейна в отеле, детские программы в туре, удобные трансферы и детское меню.