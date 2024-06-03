Россияне полюбили отдых в апартаментах

Россияне все чаще выбирают апартаменты и апарт-отели для отдыха. Около трети российских туристов предпочитает бронировать такое житье на время отпуска.

В России из года в год растет спрос на отдых в летние месяцы в апарт-отелях и апартаментах, следует из данных сервиса онлайн-бронирования гостиниц и апартаментов "Островок".

За два года апартаменты летом стали на 10% популярнее и сейчас, в июне 2024 года, треть туристов бронирует именно такой вид отпускного жилья.

Больше половины туристов выбирают апартаменты в Калининградской области, почти половина - в Татарстане и Санкт-Петербурге. С прошлого года спрос на размещение в апартаментах на треть вырос в таких регионах, как Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края.

Преимущество апартаментов и апарт-отелей в том, что туристы могут пользоваться кухней, это дает возможность сократить расходы на питание.