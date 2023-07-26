Россияне переключились на деловую активность в Грузии

С марта 2022 года граждане РФ зарегистрировали в Грузии более 21 тыс компаний, в три раза превысив этот показатель за последние 27 лет, сообщает крупная грузинская неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия".
"Граждане России основали в Грузии 21 тыс 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", - сказано в заявлении пресс-службы организации, передает РИА Новости.
К примеру, с января 1995 года по февраль 2022 года россияне основали в Грузии только 7 788 компаний.
В то же время, рост числа компаний с иностранным капиталом не преминул сказаться на росте активов коммерческих банков страны, которые выросли на 2,17 млрд лари - 3,2%, говорится на сайте Национального банка Грузии.
На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале, а объем активов банковского сектора составил 69,9 млрд лари ($26,9 млрд по текущему курсу).
Имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство, в сообщении не указывается.