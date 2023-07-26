Россияне переключились на деловую активность в Грузии

Опубликовано: 11:29, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только с марта 2022 года россияне основали в Грузии более 21 тысячи компаний, в три раза больше, чем за почти тридцать лет до этого – впрочем, этот фактор положительно сказался на росте активов коммерческих банков страны.

С марта 2022 года граждане РФ зарегистрировали в Грузии более 21 тыс компаний, в три раза превысив этот показатель за последние 27 лет, сообщает крупная грузинская неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия".

"Граждане России основали в Грузии 21 тыс 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", - сказано в заявлении пресс-службы организации, передает РИА Новости.

К примеру, с января 1995 года по февраль 2022 года россияне основали в Грузии только 7 788 компаний.

В то же время, рост числа компаний с иностранным капиталом не преминул сказаться на росте активов коммерческих банков страны, которые выросли на 2,17 млрд лари - 3,2%, говорится на сайте Национального банка Грузии.

На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале, а объем активов банковского сектора составил 69,9 млрд лари ($26,9 млрд по текущему курсу).

Имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство, в сообщении не указывается.