Россияне не соблазнились пляжным отдыхом в Грузии

Опубликовано: 14:00, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лето, море, кавказская кухня и прямые рейсы - почему россияне не бросились массово отдыхать в Грузии? Причин этому есть несколько.

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Грузией в начале летнего сезона не принес ожидаемого роста турпотока - почему?

Цена вопроса

В июле между Россией и Грузией выполняется порядка 30 прямых авиарейсов, при этом цены на прямые перелеты не самые доступные - около 65 тыс рублей за билет туда-обратно. Часть туристов добирается в Грузию прежним способом - перелетом с пересадками. Высокие цены на перелет не позволяют Грузии стать местом притяжения массового российского туриста.

Интересно, что черноморские курорты Грузии не сильно интересуют россиян, чаще они едут в страну гулять по городам, посещать природные достопримечательности, наслаждаться местной кухней и напитками.

Недостаток времени и информации

Специалисты считают, что россияне к следующему году могут распробовать пляжный отдых в Грузии, пока же отзывов мало, а при высокой стоимости отдыха путешественники не хотят рисковать. К тому же, летний отдых в 2023 году большинство туристов уже спланировали, пишет "Вестник АТОР".

"Турпоток из России в Грузию постепенно восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось: многие туристы ждут отзывов «первопроходцев» о качестве сервиса и уровне гостеприимства на курортах"

– туроператор АЛЕАН

Отметим, что загорать и купаться в Грузии можно до середины октября, температура воды в море достигает 25-28 градусов, осенью начинается бархатный сезон, но солнце все равно пригревает.