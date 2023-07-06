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Россияне научились экономить на Турции

Россияне научились экономить на Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские туристы приспособились к новым ценам на отдых в Турции: они сокращают количество дней, проводимых на курортах страны, и выбирают отели меньшей звездности.

Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или сокращать количество дней на отдыхе, сообщает TourDom.ru.

Те туристы, которые не могут позволить себе купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю, выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на них заметно вырос, – отметили в одном из турагентств.

"Гостиницы премиум-класса если и заказывают, то на меньшее количество дней. В прошлом году "четверки" практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много"

–турагент из Москвы Наталья Котельникова.

Из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тыс рублей, зато неплохо бронируют четырехзвездочные бюджетные отели.

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