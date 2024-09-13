Россияне направят новогоднюю премию на выплату кредитов

Опрос показал, что новогоднюю премию 43% россиян планируют использовать для взноса по кредиту. При этом премировать сотрудников на Новый год собираются лишь 37% работодателей.

Многие россияне ждут премию на Новый год 2025, чтобы сделать взнос по кредиту, но премии получит не каждый - большинство российских работодателей не собираются премировать персонал, показало исследование рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления.

Выяснилось, что премии на Новый год готовят 37% работодателей, из них всем сотрудникам выплатить новогодние или годовые премии намерены 67%. От выплаты премий в этом году из-за финансовых сложностей отказался каждый десятый работодатель, а 43% сообщили, что никогда не поощряли сотрудников таким образом.

Большинство россиян не жду новогоднюю премию, на нее рассчитывает лишь 36% респондентов. Чаще всего россияне планируют направить выплату на погашение кредита (43%), на создание накоплений (24%), на инвестиции (7%).