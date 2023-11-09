Вестник Кавказа

Россияне начали бронировать отдых в Сочи на ноябрь

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туры в Сочи бронируются активно, сейчас россияне подыскивают путевки не только на весну, но и на лето, и даже на конец осени. При раннем бронировании можно немного сэкономить и выбирать из большего числа отелей.

Туристический год для Сочи будет успешным, уже сегодня глубина бронирований достигает ноября, рассказала первый заместитель главы города Светлана Калинина.

«Курорт Сочи, как самый доступный транспортный узел Краснодарского края, показывает наилучшую динамику спроса и в этом году. Уровень бронирований по крупным здравницам, в популярных санаториях на апрель уже сейчас достигает 70% показателя»

– Калинина

Начинается активность в отношении летних путевок. Также есть спрос на осенний отдых - россияне бронируют отдых в Сочи в ноябре.

В прошлом году в среднем места размещения курорта были заполнены на 77%. Цены за год выросли на 7-18%, значительнее всего подорожали отели категории 2 и 3 звезды.

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