Россияне бронируют билеты в Грузию втрое реже, чем ищут

Цена на авиабилеты в Грузию отпугивает россиян. Билеты в Грузию входят в тройку самых популярных запросов в поисковиках, но покупают билеты в три раза реже.
В агрегаторе авиабилетов Aviasales рассказали о том, насколько у россиян пользуются спросом билеты в Тбилиси.
"Если судить только по поисковым запросам, на июнь Грузия [вошла] в топ-3 международных направлений вместе с Турцией и Арменией. Если смотреть на реально забронированные билеты, Грузия в топ-10, что можно объяснить более высокой ценой перелетов"
– Aviasales
Прямой перелет в Грузию из Москвы сегодня более чем в два раза дороже перелета в Армению - 32 тыс рублей против 14 тыс рублей. Средняя стоимость перелета в популярную Турцию также ниже и составляет 26 тыс рублей.