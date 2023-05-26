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Россияне бронируют билеты в Грузию втрое реже, чем ищут

Россияне бронируют билеты в Грузию втрое реже, чем ищут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цена на авиабилеты в Грузию отпугивает россиян. Билеты в Грузию входят в тройку самых популярных запросов в поисковиках, но покупают билеты в три раза реже.

В агрегаторе авиабилетов Aviasales рассказали о том, насколько у россиян пользуются спросом билеты в Тбилиси.

"Если судить только по поисковым запросам, на июнь Грузия [вошла] в топ-3 международных направлений вместе с Турцией и Арменией. Если смотреть на реально забронированные билеты, Грузия в топ-10, что можно объяснить более высокой ценой перелетов"

– Aviasales

Прямой перелет в Грузию из Москвы сегодня более чем в два раза дороже перелета в Армению - 32 тыс рублей против 14 тыс рублей. Средняя стоимость перелета в популярную Турцию также ниже и составляет 26 тыс рублей.

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