Россиян накормят яблоками из Северного Кавказа

Яблоки от северокавказских производителей полностью закроют потребности на внутреннем рынке РФ. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ.
Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил о том, что на смену импортным яблокам на российских прилавках в ближайшем будущем придет отечественный товар. В частности, планируется нарастить долю продукции из СКФО, где садоводство – одно из приоритетных направлений.
«У нас есть большой объем по сельскому хозяйству - по плодам, по ягодам. Это огромный потенциал по импортозамещению, фактически, такими темпами через три года с учетом уже заложенных садов мы точно заместим весь импорт яблок, и это хорошая целевая задача»
– сказал Назаров.
По его словам, буквально за три года внутренняя потребность в яблоках в РФ благодаря северокавказским аграриям будет закрыта.