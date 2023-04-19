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Россиян накормят яблоками из Северного Кавказа

Россиян накормят яблоками из Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Яблоки от северокавказских производителей полностью закроют потребности на внутреннем рынке РФ. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил о том, что на смену импортным яблокам на российских прилавках в ближайшем будущем придет отечественный товар.  В частности, планируется нарастить долю продукции из СКФО, где садоводство –  одно из приоритетных направлений.

«У нас есть большой объем по сельскому хозяйству - по плодам, по ягодам. Это огромный потенциал по импортозамещению, фактически, такими темпами через три года с учетом уже заложенных садов мы точно заместим весь импорт яблок, и это хорошая целевая задача»

– сказал Назаров.

По его словам, буквально за три года внутренняя потребность в яблоках в РФ благодаря северокавказским аграриям будет закрыта.  

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