Россиян накормят яблоками из Северного Кавказа

Опубликовано: 13:51, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яблоки от северокавказских производителей полностью закроют потребности на внутреннем рынке РФ. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил о том, что на смену импортным яблокам на российских прилавках в ближайшем будущем придет отечественный товар. В частности, планируется нарастить долю продукции из СКФО, где садоводство – одно из приоритетных направлений.

«У нас есть большой объем по сельскому хозяйству - по плодам, по ягодам. Это огромный потенциал по импортозамещению, фактически, такими темпами через три года с учетом уже заложенных садов мы точно заместим весь импорт яблок, и это хорошая целевая задача»

– сказал Назаров.

По его словам, буквально за три года внутренняя потребность в яблоках в РФ благодаря северокавказским аграриям будет закрыта.