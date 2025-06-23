Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ – Сергей Лавров

Сергей Лавров: Москва выступает за продолжение контактов Ирана и МАГАТЭ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение сотрудничества Иран с МАГАТЭ.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалась. Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали неоднократно делавшиеся заявления Ирана, верховного лидера Ирана о том, что Иран не имеет и не будет иметь планов создания ядерного оружия"

– Сергей Лавров

Отметим, что парламент Ирана ранее проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. В рамках нового законопроекта специалисты организации больше не смогут выполнять инспекции на ядерных объектах страны без одобрения Совбеза Исламской Республики.

Напомним, что курс на приостановку контактов с МАГАТЭ был инициирован на фоне конфликта Ирана и Израиля, который закончился перемирием.