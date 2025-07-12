Россия скупает 93% экспортной черники из Грузии

Грузия экспортирует 93% черники в Россию. За первые полгода 2025 года страна скупила 4,1 тыс т ягод.

Около 93% всей черники из Грузии экспортируется в Россию, согласно данным статистики.

Всего в первой половине 2025 года Грузия продала 4,4 тыс т ягод на $30,2 млн. Это на 11,1% больше показателей 2024 года. Из этого количества в Россию экспортировано 4,1 тыс тонн.

Также грузинскую чернику в небольших количествах покупают Польша, Армения, Нидерланды и Германия.

Напомним, что по итогам мая 2025 года поставки пшеницы из России в Грузию выросли за год почти в два раза.