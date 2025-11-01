Россия нарастила экспорт газа в Турцию на 16%

Турция импортировала 16 млрд куб м российского газа по двум трубопроводам, увеличив экспорт РФ за три квартала на 16% по сравнению с прошлым годом.

Российские поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" с января по сентябрь выросли до 16 млрд куб м, что превысило показатели прошлого года за аналогичный период на 16%, показывает анализ сведений турецкого органа-регулятора по вопросам энергетики (EPDK).

Данные транзита за сентябрь по ключевым газовым артериям из России в Турцию говорят о совокупном объеме в 1,45 млрд куб м. Турецкий импорт за октябрь из России превысил показатели предыдущего месяца на 15,8%, составив 1,68 млрд куб м – это рекордный месячный показатель с момента ввода "Турецкого потока в эксплуатацию почти шесть лет назад (в январе 2020 года).

Трехквартальная транспортировка российского газа в Турцию без учета еще не осуществленных поставок сжиженного природного газа (СПГ) увеличилась на 14% за 2025 год, передает ТАСС.

Сравнивая данные российского экспорта в Турцию за 2023 и 2024 год, также отмечается увеличение на 2,6%. Объем поставок за прошлый год с учетом СПГ – более 21,5 млрд куб м, а без учета – свыше 21 млрд куб м.

Транспортная система поставок российского газа в Турцию включает два трубопровода через Черное море: