Россия может поучаствовать во встрече по вопросу восстановления Газы

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Встреча по вопросам восстановления сектора Газа пройдет в Египте в следующем месяце. Принять участие в ней может и Россия.

Россия может принять участие в ноябрьской конференции по восстановлению сектора Газа. Об этом рассказал Андрей Бакланов, зампредставителя Ассоциации российских дипломатов.

В ходе общения с журналистами в Каире он акцентировал внимание на то, что при получении официального приглашения РФ готова будет рассмотреть вопрос о своем участии в этой встрече.

 "Если нам поступит официальное приглашение на данное мероприятие, мы, конечно, его рассмотрим. Пока такого рода документов у нас нет"

– Андрей Бакланов

Напомним, соглашение о прекращении огня в анклаве между Израилем и радикальным движением ХАМАС вступило в силу десять дней назад. На прошлой неделе в Египте состоялось подписание итогового мирного соглашения. Его оформили представители Соединенных Штатов, Турции, Египта и Катара.

