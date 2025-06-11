Вестник Кавказа

Россия констатирует консолидацию общества в Иране – Дмитрий Песков

Россия констатирует консолидацию общества в Иране – Дмитрий Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль высказался о моральном состоянии общества в Ирана на фоне ударов Израиля.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия усматривает признаки консолидации общества в Иране на фоне израильских атак. 

"Мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые сейчас осуществляет израильская сторона"

– Дмитрий Песков 

Так Кремль прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который высказался о возможной смене власти в Иране на фоне военного конфликта. 

Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.