Россия констатирует консолидацию общества в Иране – Дмитрий Песков

Кремль высказался о моральном состоянии общества в Ирана на фоне ударов Израиля.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия усматривает признаки консолидации общества в Иране на фоне израильских атак.
"Мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые сейчас осуществляет израильская сторона"
– Дмитрий Песков
Так Кремль прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который высказался о возможной смене власти в Иране на фоне военного конфликта.
Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня.