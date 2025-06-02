Россия и Украина смогли добиться важных договоренностей – Песков

По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и Украины смогли добиться важных договоренностей. В Кремле заявили, что они будут реализовываться.

Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле смогли добиться важных договоренностей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны – действительно, в первую очередь все-таки люди (должны защищаться соглашениями)"

- Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности будут реализовываться.

Напомним, что накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Встреча сторон продлилась около часа и шла на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.