Вестник Кавказа

Россия и США продолжают диалог – Кремль

Россия и США продолжают диалог – Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о продолжении диалога Москвы и Вашингтона. Там не исключили встречу Владимира Путина со Стивом Уиткоффом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается. Он отметил, что США продолжают усилия по посредничеству в украинском конфликте.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Россия всегда рада видеть спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москва.

Помимо этого, Песков назвал контакты со спецпосланником "важными, содержательными и очень полезными".

Кроме того, он не исключил возможности переговоров российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом на этой неделе.

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